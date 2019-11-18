شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر عند أدنى مستوياته في ستة سنوات – تحليل صباحي – 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جبل عمر (4250) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليؤكد على كسر مستوى الدعم المهم 24.42 ، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته منذ شهر مارس 2013 ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.73% بما يعادل -0.42 ريال . Advertisements لذلك وطيلة استقراره أدنى مستوى 24.42 نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 21.14 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.00 ومستوى المقاومة 25.00 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جبل عمر عند أدنى مستوياته في ستة سنوات – تحليل صباحي – 18-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.