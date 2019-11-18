شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يستعد لكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل ، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.25% بما يعادل -0.04 ريال ، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المحوري 16.04 .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 16.04 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 15.44 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.80 ومستوى المقاومة 16.50 .