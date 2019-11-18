شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يتحرك في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد بدون اي تغيير مقارنة باغلاق الخميس الماضي، حيث أغلق عند مستوى 682 فلس، في ظل استمرار تحرك السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 660 ومستوى 700 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 678.0 وبين مستوى المقاومة هو 686.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد