شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبيار للتطوير العقاري (ABYAAR) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الاغلاق في المنطقة الخضراء خلال جلسة امس الاحد، حيث أغلق عند مستوى 9٫50 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 9٫20 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، نلاحظ انطلاق اشارة شراء، لذلك نتوقع عودة السهم مرة اخرى لمستوى المقاومة 10٫70 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 9 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9.2 وبين مستوى المقاومة هو 9.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد