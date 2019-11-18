شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 17-11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنوعت أخبار

خلال جلسة تداول اليوم الأحد 17-11-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى هامشيا، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، رغم توقعات ارتفاع البورصة مع خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

حديد عز

أعلنت شركة حديد عز، عن تنفيذ عملية بيع خارج المقصورة بالبورصة المصرية، لأسهمها فى شركة العز لصناعة الصلب المسطح إلى شركة عز الدخيلة للحديد والصلب-الإسكندرية، شركة تابعة، وبلغت عدد الأسهم المباعة 35.3 مليون سهم بسعر 10.09 دولار للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 356.1 مليون دولار، وذلك فى إطار إعادة الهيكلة التى سبق وأن أعلنت عنها الشركة.

وكانت شركة حديد عز، قد أعلنت عن موافقة مجلس إدارة الشركة على استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على 35.29 مليون سهم من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح المملوكة لحديد عز، على أساس القيمة العادلة لسهم العز لصناعة الصلب المسطح المقدرة بقيمة 10.09 دولار للسهم الواحد، مقابل أرصدة دائنة تستخدم للاكتتاب فى زيادة رأسمال العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، على أساس القيمة العادلة للسهم البالغة 1176.85 جنيه للسهم، وذلك بواقع 100 جنيه للسهم قيمة أسمية مضافاً إليها 1076.85 جنيه للسهم علاوة إصدار) ودون مصاريف إصدار.

وأضافت الشركة، فى بيان سابق للبورصة المصرية، أنه تم الموافقة على سداد قيمة أسهم شركة مصانع العز للدرفلة المملوكة لشركة حديد عز، والتى سوف يتم الاستحواذ عليها من شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية من خلال أرصدة دائنة تستخدم للاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية.

إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

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وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القاهرة للدواجن، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، العامة للصوامع والتخزين، الحديثة للمواد العازلة-مودرن ييتومود، أكتوبر فارما، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، المهندس للتأمين، ليسيكو مصر.

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى هامشيا، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، رغم توقعات ارتفاع البورصة مع خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.748 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 102.3 مليون ورقة مالية بقيمة 452.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.7 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.51%، والعرب على 5.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.56%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.5 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 438 ألف جنيه، 54.7 مليون جنيه، 181 ألف جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 14556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2093 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17349 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 5412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 541 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1438 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.42% ليغلق عند عند مستوى 474 نقطة.

وارتفعت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 91 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.