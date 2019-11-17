شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 17 - 11 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 17-11-2019.

إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القاهرة للدواجن، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، العامة للصوامع والتخزين، الحديثة للمواد العازلة-مودرن ييتومود، أكتوبر فارما، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، المهندس للتأمين، ليسيكو مصر.

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى هامشيا، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، رغم توقعات ارتفاع البورصة مع خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.748 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 102.3 مليون ورقة مالية بقيمة 452.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.7 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.51%، والعرب على 5.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.56%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.5 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 438 ألف جنيه، 54.7 مليون جنيه، 181 ألف جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 14556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2093 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17349 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 5412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 541 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1438 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.42% ليغلق عند عند مستوى 474 نقطة.

وارتفعت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 91 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 31.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.79%

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.31%

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- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 73.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.23%

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 20.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.07%

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.94%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 12.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.96%

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 5.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.76%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى بسعر إغلاق 7.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.23%

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 40.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.54%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.80%