شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الجمعية المصرية اللبنانية: ريادة الأعمال سلاح الصناعة لتطوير المنتج المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مشاركة الجمعية فى افتتاح الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، هو تأكيد على إيمانها بقدرات الشباب المصرى والعربى، على المشاركة فى تغيير ما تواجهه الأمة العربية من تحديات إلى مستقبل أفضل، مضيفا أن آمال المستقبل لا يصنعه إلا الرواد، وأن التاريخ لا يغيره إلا أصحاب الشجاعة، وندرك بالتجربة أن النجاح لا يصل إليه إلا المبدعون والمبتكرون.

وأضاف الحوت، خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حول مستقبل ريادة الأعمال فى مصر، أن لقاء اليوم هو تأكيد على أننا جميعا شركاء فى صنع نمو اقتصادى واجتماعى مستدام، وأننا نبدأ معا خطوة، ونفتح طريقا لتكامل حقيقى بين جميع أطراف المجتمع، متابعا فالتحديات لا يمكن لأحد بمفرده أن يتجاوزها، فالحكومة ومنظمات الأعمال والعلماء ورجال الأعمال جميعا شركاء فى هذه المهمة، خاصة فى ظل الصعوبات الاقتصادية، فكلمة السر فى تجاوزها دائما ريادة الأعمال، والتى نوه بأهميتها الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل عامين خلال منتدى الشباب، ودعا لإنشاء مركز إقليمى لريادة الأعمال للتأكيد على أهمية تشجيع فكر العمل الحر بين الشباب.

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وأكد الحوت، أن لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تؤمن بأن ريادة الأعمال ستكون هى سلاح الصناعة من خلال العلم والمعرفة والتقدم والتعاون واستثمارات متطورة ناجحة من أجل تعزيز التنافسية وابتكار أساليب جديدة وغير تقليدية تضع المنتج المصرى فى مكان أفضل.

ونصح الحوت، الشباب فى نهاية حديثه قائلا: "أود أن أوجه كلمة للشباب ولأصحاب الشركات الناشئة، فكروا فى التفوق على الناجحين، وكونوا جاهزين دائما لإدارة الأزمات، ولا تنظروا خلفكم، ودائما طوروا من أنفسكم..وإذا فشلتم فى شىء فهى خبرة لكم فى الحياة، والتى لا تعطينا دروسا مجانية، ولا تفتشوا عن أخطاء مدرائكم لمحاسبتهم بل فتشوا على إنجازاتهم وتجنبوا أخطاءهم".