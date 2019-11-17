شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 17-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 564 فلس، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 550 فلس كمستوى اول ثم 530 فلس كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 580 فلس.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 560.0 وبين مستوى المقاومة هو 565.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط