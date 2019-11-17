شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 17-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 564 فلس، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 550 فلس كمستوى اول ثم 530 فلس كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 580 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 560.0 وبين مستوى المقاومة هو 565.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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