شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السور لتسويق الوقود (SOOR) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 17-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث أغلق عند مستوى 117 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من التراجعات للوصول لمستويات قد تصل الى 116 فلس كمستوى اول ثم 110 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 120 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 116 فلس وبين مستوى المقاومة هو 118 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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