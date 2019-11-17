شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء السجائر «البديلة» استعداداً لتطبيق حد أدنى للضريبة الانتقائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
من جديد، تعود عادة اختفاء السجائر من محلات البيع والبقالات، والتي شكلت «حلاً بديلاً» لبعض المدخنين قبل حوالي عامين، وذلك قبل بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة «الانتقائية» وتحديد حد أدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ على ألا يقل عن 0.4 درهم لكل لفة سيجارة، وعن 0.1 درهم لكل جرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة.
وقال المستهلك سمير أحمد، إنه تفاجأ بعدم وجود الصنف الذي يدخنه بأي من البقالات، حيث إنه بدأ من جديد تجربة أصناف بديلة، فيما أشار معاذ، إلى أنه تنقل بين 8 بقالات ولم يجد نوع السجائر الذي يتناوله، بل وأياً من الأصناف الأرخص سعراً، كي يتخذها بديلاً مؤقتاً.
في المقابل، فإن الباعة والعاملين في البقالات، قالوا إن الموزعين لم يزودوهم بكميات كافية من صناديق السجائر «الرخيصة» منذ حوالي الأسبوعين، وبالتالي فإن المخزون لديهم قد نفد بالفعل.
وأشاروا إلى سعي بعض المدخنين لشراء كمية من السجائر بهدف تخزينها، ولكن بشكل محدود مقارنة بما جرى خلال الفترة السابقة.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2019 بشأن السعر الانتقائي لمنتجات التبغ سيتم تطبيق حد أدنى للسعر الانتقائي، بدءاً من الأول من ديسمبر ليكون الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ، 0.4 درهم لكل لفة سيجارة، بحيث يكون الحد الأدنى للضريبة الانتقائية 8 دراهم للعلبة التي تحتوي على 20 سيجارة، إلى جانب أن السعر الانتقائي لكل جرام من تبغ الأرجيلة «المعسل» والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة سيكون 0.1 درهم.
ومن شأن ذلك أن يقلص الهوة في أسعار السجائر بين المنتجات العالمية المعروفة وبين المنتجات رخيصة الثمن التي شكل بديلاً في مرحلة من المراحل للعديد من المدخنين.
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