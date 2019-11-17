شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك": الاتفاقات الاستراتيجية تمهد الطريق لزيادة النمو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختتمت «أدنوك» مشاركتها الناجحة في النسخة الخامسة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2019)، الذي أسدل الستار على فعاليته، الخميس الماضي، مع ارتفاع قياسي في عدد الحضور، الذي وصل إلى 155 ألف شخص، أي بزيادة 7% على العام السابق.

وفقاً لبيان الشركة، أمس، فقد أظهرت الأرقام تنامي مكانة الحدث منصة رئيسية لصناعة النفط والغاز؛ حيث ارتفع عدد شركات النفط الوطنية والدولية المشاركة بنسبة 21% ليصل إلى 51 شركة، وزاد عدد الأوراق التقنية المشاركة بنسبة 29% ليصل إلى 3652 ورقة بحث. كما شارك في جلسات المؤتمر أكثر من 100 من وزراء الحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز.

وكشفت «أدنوك» خلال الحدث، الذي استمر لمدة أربعة أيام، عن سلسة من الإعلانات والاتفاقات الاستراتيجية؛ لتعزيز القيمة من أعمالها، وتأكيد جهودها في ترسيخ مفهوم النفط والغاز 4.0 الذي وضح خطوطه العريضة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي ل«أدنوك» ومجموعة شركاتها، خلال كلمته الرئيسية في افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين ل«أديبك».

بورصة أبوظبي

وأعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر في الكلمة الرئيسية التي ألقاها عن شراكة «أدنوك» مع بورصة إنتركونتيننتال و9 من أكبر شركات تداول الطاقة العالمية لإطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، التي ستكون مقراً لتداول أول عقود آجلة لخام «مربان» في العالم.. وستحل عقود مربان الآجلة مكان الآلية الحالية التي تعتمد على سعر بيع رسمي بأثر رجعي، مما يعني تطبيق آلية جديدة تقوم على التسعير المستقبلي وحركة السوق؛ لتعزيز القيمة من كل برميل نفط تنتجه «أدنوك».

وعقب إعلان البورصة الجديدة، قامت «أدنوك» باستعراض استراتيجيتها للتسويق والتوريد والتجارة وتفاصيل قرار تغيير آلية تسعير خام مربان، والاعتماد على نظام التسعير الآجل، موضحة بأن الآلية الجديدة تسهم في جعل خام «مربان» أكثر جاذبية للسوق؛ وذلك من خلال تمكين العملاء والسوق من تسعير وإدارة مشترياتهم، والتحوط من المخاطر بشكل أفضل. كما كشفت «أدنوك» تفاصيل أكثر عن مبادراتها الأخرى؛ الرامية إلى تعزيز دورها في الأسواق العالمية، ودعم أنشطتها التجارية؛ من خلال التركيز على النهج الاستباقي في ثلاثة مجالات؛ هي: التصدير والتخزين والتجارة.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «كشفنا خلال «أديبك 2019» عن مجموعة من الإعلانات المهمة، التي تتيح ل«أدنوك» تعزيز القيمة من الموارد والأصول، ومواكبة متغيرات مشهد الطاقة العالمي.. وسنستمر في البناء على النجاح، الذي حققناه في «أديبك»؛ للارتقاء بالأداء إلى مستويات وآفاق جديدة في الفترة المقبلة، مستفيدين من اتفاقات الشراكة والمبيعات الجديدة التي أبرمناها، والتي تضع أساساً قوياً للمرحلة التالية من نمو «أدنوك»، وتعزز جهودنا في رفع الكفاءة والاستغلال المسؤول للموارد الهيدروكربونية؛ لتلبية الطلب المتزايد ».

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النفط والغاز 4.0

وأضاف: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وضعنا منهجية عمل تساعدنا على مواكبة المتغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع النفط والغاز؛ وذلك من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية، وتضمين الاستدامة في كل مراحل ومجالات الأعمال، وتوسعة نطاق الشراكات النوعية، وتمكين الكوادر البشرية للاستفادة من الفرص التي يتيحها العصر الصناعي الرابع، وتطبيق مفهوم النفط والغاز 4.0. كما سنواصل جهودنا؛ الهادفة إلى تعزيز دورنا محفزاً أساسياً لنمو وتنويع الاقتصاد في دولة الإمارات، وتوثيق التعاون مع القطاع الخاص».

وضمن جهودها الهادفة إلى المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي، أعلنت «أدنوك» عن نجاح برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة في إعادة توجيه أكثر من 26 مليار درهم للإنفاق إلى الاقتصاد المحلي في عام 2019، ليصل بذلك إجمالي مساهمة البرنامج إلى 44 مليار درهم منذ إطلاقه.

جاء ذلك خلال «ملتقى أدنوك السنوي الرابع لشركاء الأعمال» الذي نظمته «أدنوك» في ثالث أيام الحدث.وأبرمت «أدنوك» خلال الدورة الخامسة والثلاثين عدداً من الاتفاقات مع شركات محلية ودولية شملت مجالات متعددة؛ حيث وقعت في اليوم الثاني اتفاقية مع «جروب 42»، لتأسيس مشروع مشترك؛ بهدف التطوير والتسويق التجاري لمنتجات الذكاء الاصطناعي الموجهة لقطاع النفط والغاز.

بيانات سيزمية

كما أعلنت «أدنوك» خلال الحدث عن تعاونها مع شركة «توتال» الفرنسية لاستخدام طائرات بدون طيار ومركبات آلية لجمع بيانات سيزمية «زلزالية» ثلاثية الأبعاد؛ وذلك لتوسيع نطاق بحثها وتنقيبها عن موارد جديدة للنفط والغاز في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.وفي مجال التطوير والاستكشاف والإنتاج، أعلنت «أدنوك» في اليوم الثالث من الحدث عن تنفيذ استثمارات بقيمة 1.8 مليار درهم لتطوير حقل «باب»، والذي يعد من أكبر أصولها البرية المنتجة لنفط مربان.

فحم الكوك المكلس

وقعت «أدنوك»، خلال فعاليات «أديبك 2019»، اتفاقية مع «الإمارات العالمية للألمنيوم»، تقوم بموجبها ببيع معظم إنتاجها من فحم الكوك المكلس، من وحدة أسود الكربون وفحم الأنود البترولي الجديدة التابعة لها، في مجمع الرويس الصناعي، حيث ستوفر «أدنوك»، وفقاً للاتفاقية، نحو 40% من إجمالي كمية فحم الكوك الذي تستخدمه «الإمارات العالمية للألمنيوم» لصهر الألمنيوم.

كما استضافت الشركة عشية «أديبك 2019» ملتقى أبوظبي الرابع للرؤساء التنفيذيين، الذي عقد بمشاركة 30 من رؤساء أهم وأكبر شركات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم، بما فيها «أرامكو» السعودية، و«توتال» و«إيني» و«بي بي» و«سي إن بي سي» و«لوك أويل»، وذلك لإجراء حوار رفيع المستوى حول التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز.