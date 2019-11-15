شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لرويترز: "شل" تعين سيتى لبيع أصول مصرية بمليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
وقالت المصادر إن من المتوقع إطلاق عملية البيع رسميا فى نهاية نوفمبر.
كانت شل قالت الشهر الماضى إنها تعتزم بيع أصولها البرية فى قطاع المنبع بالصحراء الغربية للتركيز على توسعة أعمالها فى مجال التنقيب البحرى عن الغاز.
تضم محفظة الصحراء الغربية حصصا فى 19 امتيازا للنفط والغاز بلغ نصيب شل من إنتاجها حوالى 100 ألف برميل من المكافئ النفطى يوميا العام الماضي، حسبما أوضح أحد المصادر.
وامتنعت شل عن التعليق. ولم يرد سيتى على طلب للتعليق.
يشهد قطاع النفط والغاز المصرى نموا سريعا فى السنوات الأخيرة بعد اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة من الغاز مما جذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل إينى وبي.بي.
فى غضون ذلك، تنتقل مليكة أصول مصر المتقادمة من النفط والغاز. فقد باعت بي.بى فى وقت سابق من العام الحالى حصتها التى ظلت تمتلكها لعقود فى شركة بترول خليج السويس (جابكو) إلى دراجون أويل التى مقرها دبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لرويترز: "شل" تعين سيتى لبيع أصول مصرية بمليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.