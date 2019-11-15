شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لرويترز: "شل" تعين سيتى لبيع أصول مصرية بمليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عينت رويال داتش شل، بنك الاستثمار سيتى، لإدارة بيع أصولها البرية من النفط والغاز فى مصر والتى قد تدر نحو مليار دولار، حسبما ذكرته مصادر قريبة من سير العملية.

وقالت المصادر إن من المتوقع إطلاق عملية البيع رسميا فى نهاية نوفمبر.

كانت شل قالت الشهر الماضى إنها تعتزم بيع أصولها البرية فى قطاع المنبع بالصحراء الغربية للتركيز على توسعة أعمالها فى مجال التنقيب البحرى عن الغاز.

تضم محفظة الصحراء الغربية حصصا فى 19 امتيازا للنفط والغاز بلغ نصيب شل من إنتاجها حوالى 100 ألف برميل من المكافئ النفطى يوميا العام الماضي، حسبما أوضح أحد المصادر.

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وامتنعت شل عن التعليق. ولم يرد سيتى على طلب للتعليق.

يشهد قطاع النفط والغاز المصرى نموا سريعا فى السنوات الأخيرة بعد اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة من الغاز مما جذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل إينى وبي.بي.

فى غضون ذلك، تنتقل مليكة أصول مصر المتقادمة من النفط والغاز. فقد باعت بي.بى فى وقت سابق من العام الحالى حصتها التى ظلت تمتلكها لعقود فى شركة بترول خليج السويس (جابكو) إلى دراجون أويل التى مقرها دبي.