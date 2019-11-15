شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لا يزال تحت الضغط السلبي– تحليل -15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس محاط بالضغوط السلبية ليعزز ذلك الترجيح التصحيحي الهابط لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, من أهم هذه العوامل ثبات الحاجز المستقر عند 2.7000 ليزيد ذلك من فرص اختباره للدعم المحوري والممتد حاليا نحو 2.5500.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6550 و 2.5500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط