شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لا يزال تحت الضغط السلبي– تحليل -15-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس محاط بالضغوط السلبية ليعزز ذلك الترجيح التصحيحي الهابط لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, من أهم هذه العوامل ثبات الحاجز المستقر عند 2.7000 ليزيد ذلك من فرص اختباره للدعم المحوري والممتد حاليا نحو 2.5500.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6550 و 2.5500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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