الباوند مقابل الين يزيد من فرص الهبوط المؤقت-تحليل - 15-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتذبذب دون مستوى 140.25 ليشكل ذلك عائق واضح أمام المحاولات الصاعدة الأخيرة وليزيد بذلك من فرص تشكيله لهبوط تصحيحي مؤقت خلال التداولات الحالية.
بمجرد اكتساب السعر لعزم سلبي إضافي فإن ذلك سيسهل مهمة انجذابه مباشرة نحو الهدف التصحيحي الأول والمستقر عند 138.60 وبكسره قد تمتد التداولات نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 137.55.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.25 و 138.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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