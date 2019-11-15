شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات المصرية إلى أمريكا لـ 2500 مليون دولار بزيادة 35% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد مكتب التمثيل التجاري فى واشنطن تقريراً عن تطور العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة يناير – سبتمبر 2019، وتضمن التقرير عرضا وتحليلا لإحصاءات التبادل التجارى بين البلدين خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، مستندا على البيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، حيــث تضمـــن التقريـــر 10 حقائـــق رئيسيـــة :

1- زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ ليصل إلى 6793 مليون دولار، وبنسبة 19.1% خلال الفترة يناير- سبتمبر 2019 مقابل 5700 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام السابق، بزيادة قيمتها نحو1093 مليون دولار.

2- ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 35.7% لتصل إلى 2489 مليون دولار، مقابل 1834 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قيمتها نحو 655 مليون دولار.

3- تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 24.7% لتصل إلى 1551 مليون دولار مقابل 1243 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بارتفاع قيمته 308 مليون دولار، حيث مثلت الصادرات غير البترولية 62.4% من إجمالي صادراتنا للولايات المتحدة.

4- نمو الصادرات المصرية البترولية الى 938 مليون دولار خلال الفترة يناير- سبتمبر 2019 مقابل 591 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2018بنسبة زيادة 58.5% وبقيمة 347 مليون دولار.

5- ارتفاع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بنسبة 14.4% لتصل إلى 760.6 مليون دولار مقابل 664.7 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2018.

Advertisements

6- زيادة الصادرات المصرية في إطار النظام المعمم للمزايا GSP بنسبة 123.7% لتحقق 148.3 مليون دولار مقابل 66.3 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

7- تراجع عجز الميزان التجارى بين البلدين لتبلغ قيمته 1815 مليون دولار، مقابل 2032 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض نسبته 10.6%.

8- من ناحية أخرى بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 4304 مليون دولار خلال الفترة يناير- سبتمبر 2019 مقابل 3866 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2018، بزيادة بلغت 438 مليون دولار، وبنسبة 11.3%.

9- تتمثل أهم بنود الصادرات المصرية في المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 854.1 مليون دولار وتمثل 34.3% من إجمالي صادرات مصر إلى الولايات المتحدة، قطع وأعمال فنية بقيمة 124.3 مليون دولار، اللدائن ومنتجاتها بقيمة 83.8 مليون دولار، الملح والكبريت وأحجار كلسية بقيمة 71.1 مليون دولار، الحديد والصلب بقيمة 59.3 مليون دولار، الأسمدة بقيمة 57.8 مليون دولار، الألومنيوم ومنتجاته بقيمة 43.2 مليون دولار، محضرات لحوم أو أسماك بقيمة 30.4 مليون دولار، محضرات من خضر أو فاكهة بقيمة 26 مليون دولار، الزجاج ومنتجاته بقيمة 25.1 مليون دولار، الخضراوات بقيمة 20.3 مليون دولار، بذور وأثمار زيتية بقيمة 14.4 مليون دولار، الفواكه بقيمة 10.2 مليون دولار.

10- وتمثلت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة خلال الفترة يناير- سبتمبر 2019 في أجزاء وسائل النقل بقيمة 1013 مليون دولار، حبوب وبذور وأثمار زيتية بقيمة 648.7 مليون دولار، وقود وزيوت بترولية ومنتجاتها بقيمة 468.7 مليون دولار، الآلات الميكانيكية بقيمة 353.4 مليون دولار، سيارات ومركبات وأجزائها بقيمة 215.2 مليون دولار، اللدائن ومنتجاتها بقيمة 192.2 مليون دولار، الحبوب بقيمة 188.8 مليون دولار، المعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بقيمة 171.5 مليون دولار .