شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يصعد بخسائر "عربي القابضة" 67% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال مجموعة عربي القابضة، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 67% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 863.4 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 756.8 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب تراجع الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض الإيرادات وزيادة خسائر الاستثمار في شركات زميلة.

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وتراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 23.6 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 28.3 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، تراجعت خسائر الشركة إلى 756.2 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 453 دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 67%.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 74.5 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 83.2 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.