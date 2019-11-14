مشاركة قوية لطيران الإمارات في معرض دبي للطيران 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - ”الخليج 365”: أعلنت طيران الإمارات، عشية انطلاق فعاليات معرض دبي للطيران 2019، يوم الأحد المقبل عن مشاركة قوية بتشكيلة كاملة من طائراتها التجارية والتدريبية، بما في ذلك اثنتان من أحدث طائراتها الإيرباص A380 والبوينج 777 وعلى إحداهما شعار معرض إكسبو 2020 دبي باللون الأزرق (التنقل) والأخرى باللون البرتقالي (الفرص).

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يعد معرض دبي للطيران من أكثر المنصات أهمية لعرض طائراتنا ومنتجاتنا وخدماتنا المبتكرة وتسليط الضوء عليها. وبينما نواصل العد التنازلي لانطلاق حدث إكسبو 2020، فقد رأينا أن من المناسب أن نعرض طائراتنا التي تساعد في ترويج أكبر عرض عالمي أمام المشاركين وزوار معرض الطيران، وأمام العالم، الذي يرقب عن كثب الاستعدادات الجارية لهذا الحدث».

وأضاف سموه: «رسالتنا واضحة، فنحن نخلق الفرص ونزيد من القدرة على الحركة من خلال تحقيق التواصل بين الزوار والمشاركين في معرض إكسبو 2020 بخدماتنا للركاب والبضائع لكي يشهدوا هذا الحدث العالمي الكبير».

ومن المقرر أن تستهل طيران الإمارات العرض الجوي بعد ظهر أول أيام المعرض بالتحليق ضمن تشكيلة تضم طائرة إيرباص 380 بشعار إكسبو 2020 الأخضر (الاستدامة) وطائرات فريق الفرسان التابع للقوات الجوية لدولة الإمارات.

وسوف تستقبل منصة طيران الإمارات في صالة العرض زوار المعرض وهي مكونة من طابقين، وتضم عدداً من أقسام الناقلة.