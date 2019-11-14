الراجحي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 14-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مصرف الراجحي (1120) في آخر جلساته ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.27% بما يعادل -0.80 ريال ، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة السنبية ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 60.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 66.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.70 ومستوى المقاومة 64.00 .

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