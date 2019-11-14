شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تمحو خسائرها الطفيفة..والداو جونز" يستعيد نغمة الإغلاقات القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلصت الأسهم الأمريكية من أغلب الخسائر التي سجلتها في جلسة الأربعاء وتحولت غالبية المؤشرات الرئيسية إلى الارتفاع دافعة الداو جونز إلى أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق.



وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أكد أمام الكونجرس الأمريكي على استمرار نمو الاقتصاد وقوة سوق العمل مشيرا إلى أن السياسة النقدية لن تشهد تغيرات في الفترة المقبلة لتقييم الآثار خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام.



وذكرت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن هناك عقبات كبيرة في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على رأسها مدى التزم بكين بحجم مشتريات معين من السلع الزراعية الأمريكية.



وتلقى الداو جونز" دعما من قفزة سجلها سهم "والت ديزني" بنسبة 7.3% عقب إعلان الشركة جذب عشرة ملايين مشترك لخدمتها "ديزني بلس" في أول يوم من إطلاقها.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.6% وأغلق عند 57.12 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.4 دولار وأقل سعر عند 56.2 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.5% مغلقا عند 62.37 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.6 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 92 نقطة) إلى 27783 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27806 نقاط وأقل مستوى عند 27587 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3094 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3098 نقطة وأقل مستوى عند 3078 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 8482 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8496 نقطة وأقل مستوى عند 8451 نقطة.