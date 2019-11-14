شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" ينخفض رغم الكشف عن مواجهة المحتوى المسيء للأطفال على "إنستجرام" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "فيسبوك" خلال تعاملات الأربعاء رغم إعلان شركة التواصل الاجتماعي عن إزالة منشورات مسيئة ومستهدفة للأطفال من منصة "إنستجرام".



وذكرت الشركة بأن عدد المنشورات المستهدفة للأطفال التي تم إزالتها من منصة مشاركة الصور في الربع الثالث تفوق بكثير ما تم إزالته في الربع الثاني.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي كشفت فيها "فيسبوك" عن خطوات لاستهداف المنشورات التي تركز بشكل سيء على الأطفال.

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وتأتي الخطوة ربما خوفا من انسحاب المعلنين، وهو قرار اتخذه معلنون على "يوتيوب" قبل أشهر بسبب انتشار فيديوهات تسيء للأطفال.



وأوضحت "فيسبوك" أنها اكتشفت منشورات ترريد ابتزاز واستغلال الأطفال من الناحية الجنسية، وتم إزالتها على الفور مشيرة إلى أنها ستواصل التدقيق والمتابعة عن كثب.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 0.6% واختتم تعاملات الأربعاء عند 193.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 195.7 دولار وأقل سعر عند 192.7 دولار.