شكرا لقرائتكم خبر عن «بولت» الكهربائية 2020 بمدى 565 كلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات بإمكان سيارة شفروليه بولت EV الكهربائية بالكامل الآن أن تقطع مسافة أبعد بعملية شحن واحدة، وذلك مع زيادة مداها إلى 565 كلم بزيادة 45 كلم مقارنة بالطرز السابقة. وكانت بولت EV، ظهرت لأول مرة في المنطقة خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2017، ويستند طراز 2020 إلى السمعة الطيبة والتميز الذي حققته، ما دفع المزيد من العملاء للرغبة باقتناء هذه السيارة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن سيارة بولت EV 2020 تصل لأسواق الإمارات بنهاية عام 2019.

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