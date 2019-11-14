«دبي للسياحة» توقع اتفاقية مع «جيل إكسبو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، اتفاقية مع «برنامج جيل إكسبو» التابع لإكسبو 2020 دبي، بهدف تدريب أكثر من 350 مواطناً ومواطنة لتولي مهام مختلفة خلال فترة تنظيم هذا المعرض العالمي الضخم مباشرة بعد إنهاء التدريب. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار برنامج «مضياف» الذي أطلقته كلية دبي للسياحة من أجل تعزيز جهود التوطين وتخريج مواهب محلية عالية المهارة للعمل في السياحة والعديد من القطاعات الأخرى.

تهدف الاتفاقية التي وقعها: عيسى بن حاضر، مدير عام كلية دبي للسياحة، ومحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إكسبو 2020 دبي»، إلى توفير برامج تدريبية لكل مشارك لمدة ستة أسابيع خلال الفترة بين يناير ومايو المقبلين.

ويتألف البرنامج التدريبي التخصصي من حصص تدريبية تستمر ثلاثة أسابيع تضم ستة مواضيع هي: المعرفة بشؤون إكسبو 2020، والخدمة الاستثنائية، والوعي الثقافي، والتواصل، والقيادة، والمرونة.

وسينضم الإماراتيون الشباب لدى تخرجهم من البرنامج إلى فريق عمل إكسبو 2020 دبي. كما يشمل البرنامج أيضاً ثلاثة أسابيع إضافية من التدريب العملي في مقر المعرض بدعم من خبراء في القطاع.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق هدف «استراتيجية السياحة 2022-2025» لتعزيز مكانة دبي لتصبح الوجهة الأكثر زيارة على مستوى العالم، وذلك بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإننا ندرك تماماً أهمية تأسيس كوادر وطنية مؤهلة، والعمل على زيادة أعداد الإماراتيين في الوظائف التي تتطلب تعاملاً مباشراً مع زوار دبي في مختلف أنحاء المدينة. وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: «لا شك أن تعاون إكسبو مع كلية دبي للسياحة ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، سيأتي بفائدة كبيرة في مجال خلق قاعدة من أصحاب المهارات والخبرات في هذا المجال. وستسهم الاتفاقية في إعداد الأجيال المقبلة وتدريبها على الوجه الأمثل على العمل في مجال الفعاليات والأحداث، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام استضافات ناجحة لأحداث ضخمة مقبلة تكون محركاً اقتصادياً طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية على نطاق أوسع».