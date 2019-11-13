شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر النفط تداولات إيجابية جديدة ليبدأ محاولات اختراق مستوى 57.40، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الارتفاع وإيقاف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق المستوى المذكور سيمهّد الطريق أمام التوجه نحو مناطق 60.90 على المدى القريب.

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