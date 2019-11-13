روسيا تخفض حصة الدولار الأمريكي في صندوق الثروة الوطني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم روسيا خفض حصة الدولار الأمريكي في صندوق الثروة الوطني، وتدرس الاستثمار في عملات أجنبية أخرى منها اليوان الصيني، بحسب تصريحات فلاديمير كوليتشيف نائب وزير المالية الروسي، الأربعاء.

وأكد كوليتشيف تقريراً نشرته «رويترز» هذا الشهر بأن روسيا تعتزم تنويع حيازاتها من العملة الأجنبية في 2020، وقال إن من أهداف الخطوة حماية الاحتياطيات الروسية من المخاطر الخارجية، لكنه لم يذكر الحجم الدقيق لحصة الدولار الأمريكي التي سيجري خفضها في صندوق الثروة الوطني.

وكشفت حسابات لـ«رويترز» من واقع بيانات وزارة المالية، أن العملة الأمريكية تشكل نحو 36% من صندوق الثروة الوطني، بما يعادل 124.5 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وقال كوليتشيف للصحفيين على هامش مؤتمر في موسكو: «المخاطر الجيوسياسية هي أحد العوامل الرئيسية التي تحدد بنية صندوق الثروة الوطني». وكثفت روسيا جهود خفض اعتمادها على العملة الأمريكية بعد تدهور علاقات موسكو مع الغرب، عقب ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، ودورها في الأزمة الأوكرانية.

وأوضح كوليتشيف: «يمكنني القول إن حصة الدولار الأمريكي ستكون أصغر. ندرس عملات مختلفة، منها اليوان».