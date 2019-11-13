تطبيق «الإمارات» يساعد على التنقل داخل المطار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت طيران الإمارات خاصية «خرائط المطار» على تطبيقها لمساعدة المسافرين على التنقل بسلاسة في المطار. وتحدد الخاصية الجديدة موقع المستخدم من خلال «البلوتوث» أو «الواي فاي»، وتوفر إمكانية البحث الدقيق عن مواقع داخل المطار تشمل مكاتب إنهاء إجراءات السفر وصالات طيران الإمارات والمتاجر والمطاعم وأجهزة الصراف الآلي. ويستخدم التطبيق المتوفر ب19 لغة 1.5 مليون شخص شهرياً، حيث يتيح للعملاء إمكانية البحث والحجز وإدارة رحلاتهم وحسابات «سكاي واردز».

ويتمكن المسافرون من استخدام «خرائط المطار» الجديدة في المبنى رقم 3 لمطار دبي الدولي، مقر طيران الإمارات الرئيسي، بالإضافة إلى مطارات رئيسة أخرى ضمن شبكة خطوط الناقلة وهي: لندن هيثرو ولندن غاتويك ومطار هونج كونج الدولي.

ويتابع 90 مليون مسافر رحلاتهم من مطار دبي الدولي سنوياً وقد أطلقت التقنية، لتسهيل تنقلهم وتقديم تجربة عالمية المستوى عبر جميع محطات طيران الإمارات في المطار.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت العام الماضي ميزة جديدة على تطبيقها المحمول تتيح للعملاء تصفح آلاف الأفلام والألبومات الموسيقية والبرامج التلفزيونية المتوافرة على نظامها للترفيه الجوي، وإعداد قوائم تشغيل ببرامجهم المفضلة قبل السفر، ثم مواءمتها من أجهزتهم المحمولة.

وأطلقت طيران الإمارات العام الماضي نموذجاً ثلاثي الأبعاد لتوزيع المقاعد على موقعها الشبكي، لتصبح بذلك أول ناقلة في العالم تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي على منصتها الرقمية. ويعد نموذج المقاعد ثلاثي الأبعاد أداة تخيّلية تعرض مشهداً كاملاً من داخل طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777.