شركة لتطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس، عن توقيعها اتفاقية مع «جروب 42»، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتأسيس مشروع مشترك بهدف التطوير والتسويق التجاري لمنتجات الذكاء الاصطناعي الرائدة والموجهة لقطاع النفط والغاز، من خلال تأسيس شركة جديدة ذات كيان قانوني وتشغيلي مستقل.

تم توقيع الاتفاقية بحضور د. سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2019، حيث قام بالتوقيع عمر صوينع السويدي، مدير دائرة المكتب التنفيذي في أدنوك، وبينج شياو، الرئيس التنفيذي ل«جروب42».

وقال الجابر: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وتنفيذ مبادرات استراتيجية تسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من أعمال أدنوك، تشكل هذه الشراكة خطوة استباقية للاستفادة من الفرص وإيجاد حلول عملية تواكب العصر الصناعي الرابع، وابتكار تقنيات مستقبلية لقطاع النفط والغاز عن طريق الشراكات الذكية.

وأضاف: تعكس هذه الشراكة التزام أدنوك بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة القيمة من كل جزيء نفط تنتجه، وكذلك ترسيخ مكانة الإمارات وأبوظبي مركزاً عالمياً لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

وستتيح هذه الشراكة لأدنوك الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول المتطورة التي توفرها «جروب42» مثل كتل الحوسبة القائمة على أحدث وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU)، وخبراء الحوسبة، ومهندسي البرمجيات، وخبراء الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق استراتيجيتها 2030 للنمو الذكي. وستحصل شركة «جروب42» على إمكانية الوصول إلى بيانات أدنوك المؤرشفة بشكل يساعدها على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لصناعة النفط والغاز.

وقال بينج شياو: ستتيح هذه الشراكة تسريع وتيرة تطوير أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة للمساهمة في تمكين أدنوك والشركات الأخرى الرائدة في قطاع النفط والغاز من رفع كفاءة العمليات والارتقاء بالأداء وتمكين الكوادر البشرية بشكل يتيح لهم توفير الطاقة اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل.