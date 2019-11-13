شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.176 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 111.6 مليون ورقة مالية بقيمة 610.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.62% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23%، والعرب على 7.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.60% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.39%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 531 ألف جنيه، 25.1 مليون جنيه، 55.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 35.7 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 30.3 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 14607 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2110 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 17449 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5435 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 547 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1451 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.99% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 81 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.