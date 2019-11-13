شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستثمار:7.2 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن حجم الاستثمار الإماراتى فى مصر يصل لنحو 7.2 مليار دولار. وبمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى زيارة رسمية تستغرق يومين، ننشر كل المعلومات عن الاستثمارات الإماراتية وعدد الشركات فى 5 معلومات: 1 – تستثمر الإمارات نحو 7.2 مليار دولار، متمثلة ‏فى 1114 شركة . 2 - يستثمر 10 مستثمرين إماراتيين، نحو 2.511 مليار دولار فى مصر. Advertisements 3 - تعمل الشركات فى العديد من القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعقارات والتجارة وتكنولوجيا المعلومات . 4 - اتصالات مصر تتصدر الشركات الإماراتية باستثمارات تبلغ 899 مليون دولار. 5 – يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات نحو 5.3 مليار دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العامة للاستثمار:7.2 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.