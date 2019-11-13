شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية ليقترب من اختبار مستوى 1.1030، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون 1.1065 ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 1.0950 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0930 والمقاومة 1.1080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط