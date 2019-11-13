شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه بعد تصريحات الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء ليستأنف المعدن النفيس مكاسبه كملاذ آمن نتيجة القلق الذي ساد الأسواق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وفي خطاب أمام النادي الاقتصادي بنيويورك، صرح الرئيس "ترامب" بأن الصين مارست الغش في الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة واستغلتها لصالحها مما تسبب في أضرار للعمال الأمريكيين.



وأفاد "ترامب" بأن الصين للا يجب أن تلام على ذلك، بل يجب توجيه اللوم الشديد إلى رؤساء أمريكا السابقين الذين تساهلوا في مواجهة هذه الممارسات التجارية غير العادلة.

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ورغم ذلك، أكد "ترامب" على أنه يتوقع قريبا التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين.



وفي وقت لاحق اليوم، سيمثل رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام لجنة مشتركة بالكونجرس الأمريكي للإدلاء بتصريحات تتعلق بالسياسة النقدية في ضوء قرار البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول بخفض الفائدة لثالث مرة هذا العام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهل بحلول الساعة 10:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% أو ما يعادل 12.70 دولار إلى 1466.6 دولار للأوقية.