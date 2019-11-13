شكرا لقرائتكم خبر عن "التصديرى للغزل والمنسوجات": نستهدف 500 ألف فرصة عمل فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدي طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ان هناك دراسة يتم تطبيقها حاليا وفق معايير وضوابط وإشراف من الحكومة تهدف إلى التوسع في صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات تهدف إلى زيادة فرص العمل لتصل الي 500 ألف فرصة عمل في 2025 إضافة إلى زيادة الفرص التدريبية للخريجين لتصل الي مليون فرصة.

وعن الأسواق التى يمكن أن ينافس وتواجد فيها أكد طلبة، فى تصريحات لليوم السابع ، أن السوق الأمريكى هو الأكبر من حيث تجارة الملابس حيث تصل إجمالى حجم التجارة فيه إلى 800 مليار دولار بأكثر من 25% من إجمالى حجم التجارة حول العالم، مشيرا إلى أن وحصة مصر من هذا السوق لا تتعدى0.5% وهو نفس الحال بالنسبة لأوروبا.

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وأوضح طلبة أن فرص المنتج المصرى داخل السوق الأمريكى والأوروبى كبيرة ولكن تحتاج إلى مزيد من التكاتف والتطوير، مشيرا إلى صادرات مصر من الملابس والاقمشة والمنسوجات تخطت 3 مليار دولار، من بينهم 900 مليون للملابس الجاهزة، وأضاف أن الخطة الموضوع تهدف إلى زيادة الصادرات بحلول 2025 إلى 12 مليار دولار سنويا.