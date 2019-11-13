شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي مع استمرار عزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة، وذلك على الرغم من عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأفاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في خطاب أمام النادي الاقتصادي في نيويورك أن الصين مارست الغش في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة وأن الرؤساء السابقين مسؤولون.

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ورغم ذلك، يرى "ترامب" بأن إدارته تقترب من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع بكين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 16.692 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 16.875 دولار وأقل سعر عند 16.615 دولار.