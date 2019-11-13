4 مليارات درهم أصول مدارة من الإمارات لدى «ليختنشتاين لاندس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عبير أبو شمالة

افتتح بنك ليختنشتاين لاندس رسمياً، مكتبه الجديد في مركز دبي المالي العالمي أمس، بعد أن تمّ منحه ترخيصاً للعمل كمستشار مالي في وقت سابق من هذا العام، بترخيص من الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية. وقال جابرييل برينا رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمي لدى البنك، إن الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص البنك على التوسع في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نمواً لافتاً في مجال إدارة الثروات. ولفت إلى أن أعمال البنك في المنطقة، والتي تدار من الإمارات، شهدت في السنوات الخمس الأخيرة معدل نمو سنوي 20% تقريباً.

يعمل البنك في المنطقة منذ نحو 15 عاماً ويغطي أعماله في المنطقة من مكتبيه في دبي وأبوظبي، وهو يخطط لإغلاق مكتب دبي القديم في غضون بضعة أشهر، لتتركز أعماله في المنطقة بين مكتب أبوظبي ومكتب مركز دبي المالي العالمي، والذي يتسع لنحو 50 موظفاً. ويعمل لدى البنك في الوقت الحاضر نحو 30 موظفاً في دبي، و5 في أبوظبي، وهو يخطط للمزيد من التعيينات في المرحلة المقبلة. ويدير البنك الذي تأسس قبل 158 عاماً أصولاً مدارة تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 85.6 مليار فرنك سويسري، ويتواجد في المنطقة منذ 2005 في أبوظبي ودبي.

وقال برينا إن البنك شهد نمواً كبيراً على مرِّ السنين، ما أدى إلى السعي للحصول على فرع للأعمال، وهذا ما دفعه للانتقال إلى مركز دبي المالي العالمي. حيث ستسمح هذه الخطوة للبنك بتقديم خدمات معززة للعملاء الحاليين والمحتملين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

افتتح البنك مكاتبه الجديدة في برج ضمان بدبي بحضور جورج وولويند، رئيس مجلس الإدارة، ورولاند مات، المدير التنفيذي، وبرينا، ولودوفيك بيرنو، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط.

وقال بيرنو: رفع الانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي الحد الأدنى لفتح الحساب لدى البنك إلى مليون دولار، ما خفض عدد الحسابات لدى البنك من 600 إلى 500 في الوقت الحاضر.

وتصل قيمة الأصول المدارة للبنك في منطقة الشرق الأوسط إلى حوالي 2.1 مليار دولار، وقال برينا إن نحو نصفها تقريبا من الإمارات أي حوالي 4 مليارات درهم. وتمثل المنطقة نحو 10% من الأصول المدارة لدى البنك، ويتطلع لزيادة هذه النسبة في المستقبل القريب.