شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوياته منذ بداية أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم لرابع جلسة على التوالي بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي بدد فيها الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي قابل للاستدامة مع الصين.



وهاجم "ترامب" الصين واتهما بالغش في ممارساتها التجارية وأنها استغلت الولايات المتحدة على مدار عقود منذ بداية الألفية الثالثة عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية.

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وأكد "ترامب" على أن بكين ارتكتب ممارسات تجارية غير عادلة بأضرارها المباشرة على العمال الأمريكيين في قطاعات مختلفة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 1453.70 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس/آب، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1461.3 دولار وأقل سعر عند 1446.2 دولار.