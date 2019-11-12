شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح "التقدم التكنولوجي" 71% في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة التقدم التكنولوجي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 70.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 508.3 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 1.7 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض الإيرادات المُحققة من مشاريع المعدات الطبية الخاصة في الأبراج الطبية الجديدة، بالإضافة إلى حصة الشركة من خسارة شركة زميلة والبالغة 1.6 مليون دينار.

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وفي المُقابل، وصلت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 47.1 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 33.1 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 2.3 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 60%.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 106.3 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 106.9 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.