شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يدفع "الخليج للكابلات" لتكبد خسائر بـ 76.7 ألف ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 76.7 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 833.3 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض المبيعات.

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وتراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 16.5 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 21.4 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 4.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 40.8%.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 50 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 65.7 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.