شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 5 أسابيع استنادا على تطورات إيجابية حول صناعة السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ،استنادا على تطورات إيجابية حول صناعة السيارات ،وتأكيد تقارير أن الولايات المتحدة سوف تأجل فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية.

ارتفعت أسعار البلاديوم بالتعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 1,708.99$ للأوقية ، ومستوى الافتتاح 1,686.20$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,686.20$.

أنهي البلاديوم تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 3.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1,680.32$ للأوقية ، بعد انخفاض مبيعات السيارات فى الصين ،وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أثارت الشكوك مجددا حيال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقفزت أسعار معدن البلاديوم يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1,823.10$ للأوقية ، فى ظل استمرار مخاوف نقص المعروض من المعدن بالسوق ، وتزايد آمال توصل أكبر اقتصادين فى العالم لاتفاق تجاري شامل.

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ويستخدم معدن البلاديوم فى تصنيع أنظمة عوادم السيارات ،وزادت أسعاره بأكثر من 35 خلال العام الجاري ، بسبب تصاعد مخاوف عجز المعروض ، بالرغم من ضعف قطاع صناعة السيارات فى العالم.

أكدت تقارير أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيعلن هذا الأسبوع عن تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة على سيارات الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر ، فى محاول لتجنب نزاعا ضارا أخر مع شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة.

وفى هذا الإطار تترقب الأسواق المالية العالمية بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش خطاب يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى النادي الاقتصادي فى نيويورك.

ولمح ترامب عبر توتير منذ قليل عن الازدهار الاقتصادي فى البلاد ،وأن هناك يوما قياسي أخر للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.