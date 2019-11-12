شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم فى أوروبا ترتفع قرب ذروة 4 سنوات استنادا على آمال تأجيل فرض رسوم أمريكية على السيارات الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها بعد جلستين من الخسائر ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من أعلى مستوى فى أربع سنوات ،استنادا على آمال تأجيل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المصنعة فى الاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أربع سنوات.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوي منذ تموز/يوليو 2015 ،مع أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، بعد تقارير تشير إلى تأجيل الرسوم الأمريكية على السيارات الأوروبية.

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أكدت تقارير أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيعلن هذا الأسبوع عن تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة على سيارات الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر ، فى محاول لتجنب نزاعا ضارا أخر مع شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة.

وفى هذا الإطار تترقب الأسواق المالية العالمية بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش خطاب يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى النادي الاقتصادي فى نيويورك.

ولمح ترامب عبر توتير منذ قليل عن الازدهار الاقتصادي فى البلاد ،وأن هناك يوما قياسي أخر للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنحو 0.2% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بحوالي 0.7 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.3% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4%.