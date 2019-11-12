شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي سلباً على المتوسط المتحرك 50 في محاولة لكسره، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 0.6895، بينما تتواجد أهدافنا الرئيسية عند 0.6825 ثم 0.6755.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6780 والمقاومة 0.6880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط