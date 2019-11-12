شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية الآن ليختبر مستوى 57.40 مجدداً، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد وتأكيد اختراق هذا المستوى سيقود السعر لمواصلة الارتفاع ضمن القناة الصاعدة والتوجه إلى 60.90 بشكل رئيسي، بينما يمثل الثبات دون 57.40 شرط رئيسي لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مناطق 56.00 ثم 54.60 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط