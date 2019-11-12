شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية طفيفة في محاولة للابتعاد عن مستوى 16.96، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار مزيد من الانخفاض بقية اليوم لزيارة مستوى 16.33 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 16.96 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.50 والمقاومة 17.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط