شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ الصباح ولا يزال قرب 1447.00، بانتظار الحصول عفى حافز سلبي يدعم فرص كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة التصحيحية الهابطة نحو 1413.10.

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1489.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1465.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط