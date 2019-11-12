شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث أغلق عند مستوى 794 فلس، مقترب بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 798 فلس، كما نلاحظ تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 770 نقطة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 800 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 785 وبين مستوى المقاومة هو 796 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط