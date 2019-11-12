شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 314 فلس، في ظل تدني ملحوظ كمية التداول، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 315 فلس، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ منتصف الشهر الماضي، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا للسهم للوصول لمستوى الدعم الحالي عند 308 فلس كمستوى اول ثم 296 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 320 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 310.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 315.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط