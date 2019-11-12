شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يقلص مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث أغلق عند مستوى 4٫40 ريال امس الاثنين، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 4٫47 ريال، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان تدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 4٫30 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫55 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.35 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.45 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط