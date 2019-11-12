إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» وتداول «مربان» 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت بورصة إنتركونتيننتال، عن شراكة مع «أدنوك» وتسعة من أكبر شركات تداول الطاقة العالمية لإطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، التي ستكون مقراً لتداول أول عقود آجلة لخام «مربان» في العالم.

تضم قائمة الشركات التسع المشاركة في إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» كلاً من «بي بي»، و«جي إس كالتكس»، و«إنبكس»، و«جيه إكس تي جي»، و«بتروتشاينا»، و«بي تي تي»، و«شل»، و«توتسا» (توتال)، و«فيتول».

يأتي ذلك في أعقاب الإعلان الصادر عن بورصة إنتركونتيننتال في وقت سابق أمس حول عزمها إطلاق كل من «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» والعقود الآجلة لخام مربان في النصف الأول من عام 2020 بعد الحصول على موافقات الهيئات التنظيمية.

وتم تأسيس «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يطبق القانون الإنجليزي العام في جميع إجراءاته القانونية والتنظيمية، وحصلت البورصة على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي لممارسة نشاطها كبورصة استثمارية معترف بها.

وبعد الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية، ستجري عمليات المقاصة للعقود المتداولة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» في غرف مقاصة «آي سي إي كلير يوروب» العالمية، وذلك إلى جانب العقود الأخرى المتداولة في بورصة إنتركونتيننتال مثل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط وخام دبي (بلاتس) وزيت الغاز منخفض الكبريت، مما يتيح للعملاء الاستفادة من هامش التعويضات المقترنة وتعزيز كفاءة رأس المال. وتعمل «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» وغرفة مقاصة «آي سي إي كلير يوروب» على الحصول على موافقات السلطات التنظيمية والقانونية المعنية ليجري بعدها بدء التداول في النصف الأول من عام 2020.

ترسيخ مكانة أبوظبي

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وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: تعتبر بورصة إنتركونتيننتال أحد أهم مشغلي البورصات وغرف المقاصة في العالم، ونحن في أدنوك سعداء بالشراكة معهم لإطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» ويسرنا انضمام تسع من أهم شركات الطاقة العالمية الرائدة من عملائنا وشركائنا إلى هذا المشروع الذي سيسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة. وكلنا ثقة بأن هذه البورصة الجديدة المستقلة ستحقق قيمة إضافية كبيرة لدولة الإمارات، وكذلك لمتداولي ومشتري منتجات النفط في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الجابر: القرار الحكيم للمجلس الأعلى للبترول بإطلاق آلية جديدة لتسعير خام مربان أبوظبي وتعديل شروط بيعه وإعلان بورصة إنتركونتيننتال عن إطلاق بورصة جديدة في أبوظبي هي خطوات استراتيجية تشكل تغييراً تاريخياً في آلية تسعير مربان وتداوله، إذ سيتم تسعيره للمرة الأولى اعتماداً على العقود الآجلة التي يتم تداولها في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال بما يعزز الشفافية والثقة. كما سيساهم إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة، ودعم جهود النقلة النوعية المستمرة التي تنفذها أدنوك ضمن جهودها للتحول إلى شركة طاقة تستشرف المستقبل.

تنوع مجتمع الأعمال

وقال أحمد علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يسرنا اختيار سوق أبوظبي العالمي موطناً لعقود لخام مربان الآجلة وتقديم الدعم اللازم لبورصة إنتركونتيننتال وشركة أدنوك في إطلاق هذا المشروع الذي يمثل تطوراً جديداً في قطاع الطاقة وإضافة حيوية لأسواق رأس المال في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل.

وقال جيف سبرتشر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة إنتركونتيننتال ورئيس بورصة نيويورك للأوراق المالية: تؤكد هذه الشراكة مع أدنوك وتسع من أكبر شركات تداول خام مربان في العالم لإطلاق «البورصة» على الإمكانات الفريدة التي يتمتع بها خام مربان.