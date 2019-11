«أدنوك للتوزيع» تطلق محطات الخدمة المستقبلية «On the go»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس عن مشروع محطات الخدمة المستقبلية أدنوك «On the go»، والذي يعتمد على أحدث التطبيقات التكنولوجية الذكية، ويقرّب المسافة بين الشركة وعملائها، من خلال إنشاء المحطات في المناطق السكنية التي يصعب فيها بناء المحطات العادية. حيث تعكس محطات أدنوك «On the go» الجديدة توجّه الشركة الهادف للتركيز على العملاء كأولوية، والذي جاء بناءً على التفاعل المباشر معهم من خلال الجلسات النقاشية ومراقبة ردود الأفعال الخاصة بهم خلال الأشهر الماضية. يهدف المشروع الجديد لمساعدة العملاء على الاستمتاع بتجربة التزود بالوقود والتسوق، والمدعومة بأحدث التطبيقات التكنولوجية.

وقال الدكتور سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع» والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك»، خلال حفل إطلاق محطات أدنوك «On the go» الذي أقيم ضمن فعاليات معرض «أديبك» 2019: «لقد صُمّمت محطات خدمة «On the go» الجديدة لإنشائها في الأحياء السكنية؛ بهدف دعم تطوير البنية الأساسية والاقتصاد الوطني للدولة. حيث سيمكننا التصميم المرن للمحطات من تقديم حلول تواكب احتياجات المواقع والمجتمعات التي نخدمها، خاصةً في الأماكن التي يصعب إنشاء المحطات التقليدية فيها. كما أن اعتماد المحطات الجديدة على التكنولوجيا الحديثة سيعزز تجربة العملاء من خلال تقديم تجربة تسوّق سلسة وممتعة، حيث تعكس المحطات الجديدة التزام شركة «أدنوك للتوزيع» بالإصغاء لعملائها، وتقديم الحلول المناسبة لهم؛ حيث تعتزم الشركة إنشاء 50 محطة من هذا الطراز بنهاية العام 2020».

وأضاف: «يدعم مشروع «On the go» الجديد خطط الشركة للتوسّع المدروس في الدولة، وزيادة حضورنا كوننا الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في جميع أنحاء الدولة. وتجسد هذه الخطوة التزامنا بوضع خدمة العملاء في جوهر عملياتنا ضمن استراتيجيتنا المستقبلية، حيث ستسهم محطات أدنوك «On the go» في دعم تحقيق تلك الرؤية».

ويعكس تصميم محطات أدنوك «On the go» استجابة الشركة لاحتياجات العملاء المتعددة، من خلال إنشائها في مختلف المواقع والأحياء السكنية التي تقدم لها الخدمات على مستوى الدولة. حيث ستتباين أحجام المحطات وعدد مضخات الوقود بها، ونوع متجر الواحة وفقاً للحاجة في المناطق التي يتم تقديم الخدمة فيها، لتتنوع بين المحطات المتكاملة لخدمة مسافري الطرق السريعة والمسافات الطويلة، والمحطات التي تخدم المناطق السكنية التي يفضّل روّادها الحصول على تجربة تسوّق سريعة.

استراتيجية طموحة

في إطار التزامها بخدمة عملائها في جميع مناطق الدولة، فإن شركة أدنوك للتوزيع تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق خططها الطموحة للتوسّع المدروس على مستوى الدولة. حيث ستعمل الشركة على بناء 50 محطة من طراز أدنوك «On the go» في الأحياء السكنية بنهاية العام 2020، بالإضافة إلى استمرار خطط توسّع المحطات التقليدية في الدولة، ودعم عمليات التوسّع دولياً في المملكة العربية السعودية.

كما تعمل شركة «أدنوك للتوزيع» على تطوير متاجر الواحة التابعة لها؛ لتقديم مستوى أفضل من الخدمة للعملاء. حيث بدأت الشركة عمليات تطوير المتاجر فعلياً، وستستمر في ذلك لتشمل جميع متاجر واحة أدنوك بنها