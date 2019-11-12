السفير الأمريكي لـ الخليج : الإمارات الأفضل للأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

أكد جون راكولتا، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، خلال افتتاح الجناح الأمريكي في «أديبك 2019» أن سوق الطاقة الإماراتي سوق قوي للغاية، وهو الأفضل في العالم، مشيراً إلى عمق ومتانة العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات، قائلاً: «نحن حلفاء استراتيجيون عبر عقود من الزمن، والاستراتيجية التي تقوم عليها الدولتان محل توافق؛ حيث تقومان بدور كبير في حفظ وتحقيق الأمن في مختلف دول العالم، الإمارات شريك كبير للولايات المتحدة منذ 50 عاماً، وتخطت جميع التحديات».

وقال في تصريحات ل ”الخليج 365”، إن دولة الإمارات أفضل مكان للأعمال في العالم، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستعمل على تقوية العلاقة التجارية والاستثمار بينها وبين الإمارات، وجلب مزيد من الشركات الأمريكية والإماراتية للسوقين.

وأشار راكولتا إلى أن الإمارات لديها احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وستستمر لاستكشاف حقول جديدة يوماً بعد يوم، وهو سوق مهم بالنسبة لنا، فالشركات الأمريكية هي الأقوى في العالم في مجال تكنولوجيا النفط والغاز والابتكار والجودة، مضيفاً أن 108 شركات أمريكية تشارك في معرض «أديبك 2019» حيث إن الوفد الأمريكي هو الوفد الأكبر بين جميع الوفود المشاركة.