شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم ترتفع بشكل طفيف مع ضغوط أمريكية على سوق العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإثيريوم على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع تباين في أداء سوق العملات الرقمية نتيجة مخاوف المستثمرين من قيود تنظيمية أمريكية مرتقبة.



وذكرت هيئة الأوراق المالية الأمريكية أنها علقت تداولات ما يقرب من 271 جهة مصدرة للأصول خلال العام الجاري من بينها بعد الأصول الرقمية.



وذكرت الهيئة المالية في تقريرها السنوي عن العام المالي 2019 والصادر في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني أنها ربما تفرض المزيد من القيود والخطوات ضد شركات للعملات الرقمية.

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تتزامن هذه القيود مع دعوات في الصين لاستخدام وتطبيق تكنولوجيا "بلوك شين" واستكشاف فوائدها في قطاعات مختللفة فضلا عن استعداد البنك المركزي في البلاد لإطلاق عملة رقمية سيادية.



وصرح مؤسس "سي نت" بأن إعلان "فيسبوك" عن طرح عملة رقمية "ليبرا" والضغوط والعقبات التي تواجهها أثبت عدم استعداد شركة التواصل الاجتماعي دخول معترك الخدمات المالية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الإثيريوم بحلول الساعة 22:05 بتوقيت جرينتش على بورصة "كوين تليجراف" بنسبة 0.1% إلى 191 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 194.7 دولار وأقل سعر عند 188 دولاراً.