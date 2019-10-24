«الشارقة للاستثمار الأجنبي»..تصورات واضحة للمستثمرين وصنّاع القرار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهدت السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في الاستثمارات المتوجهة نحو الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وإفريقيا؛ حيث كان نصيب آسيا 4٪ بينما استأثرت إفريقيا بنسبة 11٪، وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» 2019.

توقعات النمو المستقبلي التي تميل إلى صالح الاقتصادات الناشئة ترفع من نصيب الاستثمارات المتجهة إليها؛ حيث يشير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في العام الحالي 2019، إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد تبايناً في النمو حتى عام 2020 وستتوزع النسب بواقع 3.6٪ للاقتصاد العالمي بشكل عام و1.7٪ للاقتصادات المتقدمة، و4.8 للأسواق الناشئة.

وعلى الرغم من التحليلات التي تقول إنه من الطبيعي خروج الاستثمارات من الدول الغنية باتجاه الأسواق الناشئة؛ بسبب تمركز رأس المال في الأولى، إلا أن هذا التوجه الاستثماري لا يجب أن يقلل من نسبة النمو فيها، وهو ما دفع بالمؤسسات والمنظمات الاقتصادية العالمية للاتفاق على رأي آخر، لتعتبر أن لهذا التوجه لرأس المال أسبابه الجذرية التي يجب الوقوف عندها وقراءتها بدقة حتى تتمكن الكيانات الاقتصادية والدول من صياغة سياسات تتناسب معها واتخاذ قرارات تضعها في خانة آمنة.

هذه المتغيرات في تمركز الاستثمار ورأس المال العالمي وما يتبعها من تداعيات ستشكل محور نقاش الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة 11-12 نوفمبر/‏تشرين الثاني المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة؛ ويقول محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): حرصنا على أن يقدم المنتدى تصورات واضحة ومفيدة للشركات والمستثمرين وصنّاع القرار، حول آليات الاستجابة للمتغيرات العالمية؛ وذلك من خلال نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص الذين سيستضيفهم المنتدى.

ويؤكد المشرخ أن توجه الاستثمارات للأسواق الناشئة يساعد على النمو المتوازن وتنشيط حركة التجارة العالمية؛ لكنه يشير في الوقت ذاته إلى ضرورة معرفة أسباب الرغبة المتزايدة للمستثمرين بهذه الأسواق؛ لتسهيل توقعات الخبراء لخريطة الاقتصاد العالمي المستقبلية سواء من حيث الجغرافيا أو القطاعات الجديدة وتحديد حركة الاستثمارات عليها.

ويوضح المشرخ، أن المنتدى سيقدم إمارة الشارقة والإمارات كنموذج لاستدامة النمو والقدرة على مواجهة المستجدات عبر سياسات التنوع والتركيز على القطاعات الحقيقية والحيوية منها على وجه التحديد؛ مثل: التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية الذكية والخدمات والتصنيع؛ حيث أفاد تقرير البنك الدولي الأخير بارتفاع معدلات النمو في أسواق المنطقة رغم التراجعات العالمية.

وقال محمد المشرخ: سنشهد خلال السنوات القادمة تقلص كبير في فجوة المهارات الرقمية على مستوى العالم، وتحسن نوعي في الخدمات الذكية والبنى التحتية والتشريعية والتنظيمية في الأسواق الناشئة.